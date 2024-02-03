В КБР планируют в 2024 году строительство новых зарядных станций для электромобилей

Как уточнили в правительстве региона, всего установят 25 станций

НАЛЬЧИК, 3 февраля. /ТАСС/. Строительство новых зарядных станций для электромобилей планируется в Кабардино-Балкарии в 2024 году, сообщили в региональном правительстве.

"В текущем году в Кабардино-Балкарии планируют строительство новых зарядных станции для электромобилей. Республика входит в число пилотных регионов России, где будут субсидировать строительство электрозарядных станций. Всего в КБР установят 25 зарядных станций, в настоящее время идет согласование мест размещения", - говорится в сообщении.

Их выбор будет зависеть от туристического потока и мест скопления автомобилей. Такие станции уже есть в Нальчике и Баксане, а в Кызбуруне планируется их скорое открытие.

"Перспектива развития очень велика, так как с каждым годом все больше людей переходят на электромобили. По статистике, три года назад в регионе было всего три таких автомобиля, в этом году их около 340", - добавили в правительстве Кабардино-Балкарии.