Сальдо: в прифронтовой 15-км зоне Херсонщины активизируют процесс повышения качества связи

За второе полугодие 2023 в регионе возвели 451 базовую станцию

ГЕНИЧЕСК, 3 февраля. /ТАСС/. В Херсонской области в первом квартале 2024 года намерены активизировать процесс повышения качества мобильной связи в обстреливаемой украинскими войсками прифронтовой 15-километровой зоне, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"Самые большие проблемы со связью - в 15-километровой зоне, что, по большей части, связано с опасностью вражеских обстрелов. Противник выцеливает объекты связи. Однако и здесь строятся новые станции и устанавливается современное оборудование. В первом квартале текущего года этот процесс будет еще более активизирован", - написал он.

По словам Сальдо, во взаимодействии с операторами продолжается развитие системы мобильной связи на территории Херсонской области. "За второе полугодие 2023 в регионе построена 451 базовая станция, из них оператором ООО "МирТелеком" - 367, ООО "К-телеком" - 84. Большинство новых станций - стандарта 4G, обеспечивающих высокоскоростной мобильный интернет. Также до стандарта LTE модернизируются старые базовые станции", - добавил он.

Губернатор уточнил, что к концу 2023 года в Херсонской области было более 312 тыс. абонентов мобильной связи. Сеть проводного интернета достигла 34 тыс. абонентов.