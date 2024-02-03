Более 40 км трассы Екатеринбург - Курган намерены отремонтировать в 2024 году

Стоимость работ оценили в 1 млрд рублей

ТАСС, 3 февраля. Более 40 км трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган отремонтируют от села Падерино Курганской области до границы со Свердловской областью в 2024 году, контракт на 1 млрд рублей заключен. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вадим Шумков.

"Подписали контракты на ремонт 41,2 км трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган [от] Падерино до границы со Свердловской областью общей стоимостью более 1 млрд рублей", - написал он. По данным пресс-службы губернатора, работы будут выполнены в 2024 году. Ранее по этому участку поступали обращения от жителей региона.

Также в 2024 году планируется провести капитальный ремонт 12 км дороги Альменево - Малышево, контракт на 560 млн рублей заключили в 2023 году, добавил Шумков.