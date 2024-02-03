Чернышенко заявил, что число турпоездок по России в 2023 году достигло 78 млн

Вице-премьер отметил, что это подтверждает правильность выбранной стратегии наращивания предложения

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Туристический поток по России в 2023 году вырос на 20% - до 78 млн, сообщил на пленарной сессии Дня туризма на выставке-форуме "Россия" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Итоги 2023 года говорят о том, что спрос на внутренний туризм не просто восстановился, а уже превысил доковидный уровень. Мы сегодня говорим о 20% росте, и число поездок составило 78 млн", - сказал он. Вице-премьер отметил, что это подтверждает правильность выбранной стратегии наращивания предложения. По поручению президента РФ расширены существующие меры господдержки и запущены новые.

В частности, 13 млрд рублей направлено регионам для реализации проектов по обновлению туристических центров городов, обустройству пляжей, маршрутов, приобретению туристического оборудования. Запущена масштабная программа строительства модульных гостиниц: в 2022 году на эти цели выделено 4,2 млрд рублей, в 2023 году - 8 млрд рублей. В этом году планируется выделить еще 9 млрд рублей или больше, рассказал Чернышенко.

Он напомнил, что более 20,5 тыс. гостиничных номеров уже строятся по программе льготного кредитования. До 20 февраля идет новый отбор, в рамках которого с этого года можно субсидировать кредиты на строительство горнолыжной инфраструктуры и крупных парков развлечений, аквапарков. Общий номерной фонд будет увеличен до 48 тыс.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.