"Мантера" заключила соглашение о поставках российского оборудования на курорт "Архыз"

До 2026 года на курорт намерены поставить пять канатных дорог с отцепляемым зажимом

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Группа "Мантера" заключила соглашение с компанией "Руслет" о поставках на горный курорт "Архыз" (Карачаево-Черкесская Республика) канатных дорог отечественного производства, церемония состоялась на форуме-выставке "Россия" в присутствии вице-премьера России Дмитрия Чернышенко и министра экономического развития России Максима Решетникова, передает пресс-служба группы "Мантера".

Благодаря соглашению "Архыз" обзаведется высокоскоростными подвесными канатными дорогами. "Руслет" произведет и поставит на горнолыжный курорт до 2026 года пять современных дорог с отцепляемым зажимом, рассказали в "Мантера". Там отметили, что для "Архыза" вопрос обеспечения канатными дорогами является ключевым. Уже в этом году появится канатная дорога "Орбита" на высоте 3 030 м, а к 2027 году курорт введет в эксплуатацию шесть новых канатных дорог гондольного и кресельного типа протяженностью около 11 км.

Как отметил на церемонии глава Минэкономразвития, создание современной туристической инфраструктуры в России является ключевой задачей для развития внутреннего и въездного туризма. В туриндустрии остро стоит вопрос импортозамещения.

"Подписано знаковое соглашение для развития российской горнолыжной туротрасли, когда инвестор, один из лидеров по созданию туристской инфраструктуры в России, делает ставку на российских производителей специализированной горной техники и технического оборудования. Такое сотрудничество между участниками рынка обеспечит возможность развиваться горнолыжным курортам страны на независимой основе", - подчеркнул Решетников, слова которого приводят в пресс-службе компании.

"Мантера" готова отдавать приоритет отечественным производителям горнолыжной специализированной техники и обеспечивать их заказами при реализации новых проектов, сказал генеральный директор группы Вадим Трукшин. "При этом стоит отметить также важность проработки механизмов параллельного и приоритетного импорта, чтобы поставки необходимых импортных компонентов для уже эксплуатируемых канатных дорог осуществлялись постоянно. От этого зависит бесперебойная работа курортов и безопасность наших гостей", - объяснил он.

О компании

"Мантера" - группа компаний, созданная в 2021 году. Ключевые направления деятельности - развитие туристических направлений, девелопмент, управление отелями в партнерстве с глобальными сетевыми брендами, разработка и внедрение новых стандартов гостеприимства. "Мантера" занимается развитием туристической инфраструктуры в Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Адыгее, Ленинградской области и Приморье. В группу компаний входят горные курорты "Красная Поляна" и "Архыз", тематический парк развлечений "Сочи Парк", "Сочи Парк Отель", туроператор Mantera Travel.