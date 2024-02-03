Для них, в частности, будут снижены требования к банковской гарантии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили дополнительные меры поддержки инвесторов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в городе, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос об установлении дополнительных мер поддержки инвесторов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда на территории города Москвы. Соответствующее постановление, подписанное мэром Москвы Сергеем Собяниным, предусматривает следующее: для районов за пределами Третьего транспортного кольца будет установлен единый коэффициент расположения МПТ в размере 0,7 при расчете льгот, что позволит выровнять условия поддержки инвесторов, реализующих проекты на удаленных от центра города территориях", - говорится в сообщении.

При этом внутри ТТК будет действовать нулевой коэффициент расположения для проектов строительства объектов различного назначения, включая промышленность, деловое управление, научную деятельность, торговлю, сферу развлечений, общественное питание, логистические услуги (за исключением объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и других объектов социальной сферы), также нулевой коэффициент устанавливается во всех районах города при создании мест приложения труда на первых этажах жилых зданий. Кроме того, предусматривается увеличение с 0,3 до 0,8 коэффициента расположения МПТ для расчета размеров льготы при строительстве объектов культуры, таких как театр, музей, филармония, кинотеатр, художественная галерея, библиотека, дом культуры, выставочный или концертный зал, планетарий. Данная мера будет стимулировать инвесторов строить дополнительные объекты культуры.

Одновременно для таких объектов вводится контроль профильной эксплуатации в течение пяти лет с даты регистрации прав на объект недвижимости.

Также на льготы по программе стимулирования создания мест приложения труда смогут претендовать инвесторы, строящие жилье в рамках проектов комплексного развития территорий нежилой застройки, благодаря чему вырастет экономическая привлекательность реализации проектов КРТ.

"Для инвесторов будут снижены требования к банковской гарантии. В настоящее время она покрывает размер льготы по арендной плате и (или) плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка, увеличенной на проценты за отсрочку платежа в размере ключевой ставки Банка России плюс пять процентных пунктов. Теперь банковская гарантия не будет включать проценты за отсрочку. Однако в случае невыполнения обязательств по созданию мест приложения труда требование по уплате процентов сохраняется в полном объеме", - говорится в сообщении.

Кроме того, отменено обеспечение (банковская гарантия, залог иных объектов) на этапе контроля профильной эксплуатации при строительстве производственных, логистических и гостиничных объектов. После ввода в эксплуатацию объектов с местами приложения труда за исключением гостиниц будет снято требование о совпадении - не менее чем на 51% - состава акционеров (участников) хозяйственных обществ инвесторов и привлекаемых лиц (в случае их привлечения) и о сохранении прав на земельный участок под создание МПТ.