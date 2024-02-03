Столичная фармкомпания подтвердила статус промышленного комплекса

Объем инвестиций предприятия за пять лет составил 200 млн рублей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Одна из крупнейших российских фармацевтических компаний "Биннофарм групп" подтвердила статус промышленного комплекса своей производственной площадки в Зеленограде, что позволит экономить благодаря льготе по аренде земли и налоговым преференциям и направлять средства в развитие. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В 2017 году город присвоил статус промкомплекса производственной площадке одной из крупнейших фармацевтических компаний "Биннофарм групп". Благодаря такой мере поддержки средняя экономия предприятия за последние три года составила около 20 млн рублей. Сэкономленные средства производитель может направить на собственное развитие, модернизацию площадки и расширение ассортимента. В этом году компания подтвердила статус промышленного комплекса, достигнув требуемых для этого показателей", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Владимира Ефимова.

Он пояснил, что, в частности, объем инвестиций предприятия за пять лет составил 200 млн рублей, производство обеспечивает рабочими местами более 300 специалистов. Статус промышленного комплекса сроком на 10 лет могут получить предприятия обрабатывающей промышленности, которые соответствуют эффективности по ряду критериев: по объему выручки, фонда оплаты труда и инвестиций в расчете на один гектар занимаемой площади, уровню средней заработной платы работников и другим параметрам.

В пресс-службе добавили, что с 2016 года город присвоил статус промышленного комплекса 70 столичным предприятиям, на которых работают более 80 тыс. человек. Для таких компаний действует специальный налоговый режим. В частности, ставка налога на прибыль для них снижена до 13,5% вместо стандартных 17%.