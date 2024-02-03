Глава Приморья предложил создать систему концертного туризма в России

Олег Кожемяко напомнил об опыте, когда в регионе открылась сцена Мариинского театра, японские авиакомпании начали запускать новые рейсы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Концертный туризм нуждается во внимании федеральных властей и отдельной системе. Такое мнение высказал глава Приморья Олег Кожемяко, который также является председателем комиссии Госсовета по направлению "Туризм, физическая культура и спорт".

"Я хотел бы рассказать о концертном туризме, мне кажется, что мы не до конца оцениваем эти возможности. Министерству экономического развития надо проработать эту систему. Мы видим огромный интерес к концертной деятельности", - сказал он в ходе пленарной сессии "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Он также рассказал, что японские крупные авиационные компании начали запускать новые рейсы, когда в Приморье открылась сцена Мариинского театра. "Каждый день летали прямые рейсы в Токио, помимо этого, летали наши российские [компании]. Летели на балет, на оперу и на симфоническую музыку. Кроме того, организовывались пароходные экскурсии, где в процессе перехода гиды-экскурсоводы рассказывали о нашем русском балете", - пояснил губернатор, подчеркнув, что это направление генерировало огромный поток туристов.

Кожемяко также добавил, что необходимо правильно организовывать мероприятия для туристов из КНР, чтобы их сопровождали отечественные туроператоры, а не китайские компании. "Нужна синхронизация на межрегиональном уровне", - резюмировал он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.