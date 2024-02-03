ЛНР намерена возобновить ж/д сообщение с другими регионами после обеспечения безопасности

По словам начальника луганского филиала ФГУП "Железные дороги Новороссии" Дениса Пашкова, прорабатывается возможность следования поезда из Донецка в Луганск с последующим выходом на другие субъекты России

ЛУГАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Луганской Народной Республикой и другими субъектами России возможно после обеспечения безопасности пассажиров силовыми ведомствами, сообщил ТАСС начальник луганского филиала ФГУП "Железные дороги Новороссии" Денис Пашков.

"Железная дорога готова технически, самый главный вопрос - это безопасное следование поезда, безопасность наших пассажиров. Пока не будет получено согласие от силовых органов - преждевременно говорить о запуске пассажирского сообщения между республикой и субъектами РФ", - сказал он.

По словам Пашкова, один из возможных маршрутов, который прорабатывается железнодорожниками, - следование поезда из Донецка Донецкой Народной Республики до Луганска Луганской Народной Республики с последующим выходом на другие субъекты России. "Но пока в ДНР идут обстрелы - это невозможно. Но этот вариант в будущем рассматривается. Это идеальный вариант соединения двух республик с другими субъектами России", - отметил он.

Железнодорожное сообщение между ЛНР и субъектами России было прервано в 2014 году после начала боевых действий в республике. Между ЛНР и ДНР железнодорожное сообщение осуществляется. О возможности восстановления, причем быстрого, регулярного железнодорожного сообщения Донбасса, Новороссии с другими регионами России сообщал и глава РЖД Олег Белозеров 17 декабря 2023 года в эфире "Первого канала": "После прекращения боевых действий оно будет восстановлено очень-очень быстро. Главное прекратить боевые действия, и этот вопрос касается, прежде всего, безопасности. [Это] не вопрос денег, не вопрос подходов - вопрос безопасности в отношении людей".

Ранее президент Владимир Путин заявил, что сеть высокоскоростных магистралей в будущем может дойти до Луганска и Донецка.

31 мая 2023 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединило железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Новое предприятие отнесено к ведению Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор, входит в структуру Министерства транспорта России), его головной офис расположен в Донецке.