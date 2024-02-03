Чернышенко: финансирование туризма в РФ в 2023-2024 годах составит около 100 млрд рублей

По словам вице-премьера, к 2030 году турпоток по России может увеличиться до 140 млн поездок в год

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Объем финансирования отрасли туризма в России в 2023-2024 годах составит около 100 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в рамках выставки-форума "Россия".

"В 2023-2024 годах общий объем финансирования составит порядка 100 млрд рублей", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что число турпоездок по России растет. По предварительным данным, в 2023 году оно составило 78 млн. Это больше, чем в допандемийном 2019 году. Он напомнил, что к 2030 году турпоток по РФ может увеличиться до 140 млн поездок в год.

Ранее Чернышенко сообщал, что правительство России за последние годы увеличило финансирование отрасли туризма почти в 14 раз. На реализацию задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2021-2023 годах направлено свыше 150 млрд рублей средств федерального бюджета.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.