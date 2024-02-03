Глава финского кабмина выразил надежду на отмену забастовок в стране

Вместо забастовок Петтери Орпо хотел бы получить от профсоюзов предложения по улучшению ситуации

ХЕЛЬСИНКИ, 3 февраля. /ТАСС/. Глава правительства Финляндии Петтери Орпо считает проходящие в стране протесты против намеченных реформ трудового законодательства чрезмерными и надеется, что новые забастовки будут отменены. Об этом он заявил в эфире телеканала Yle.

"Я считаю их чрезмерными и непропорциональными в нынешней ситуации. Наша экономическая ситуация очень серьезная. Я очень надеюсь, что эти новые забастовки будут отменены", - сказал он.

Вместо забастовок Орпо хотел бы получить от профсоюзов предложения по улучшению ситуации. "Сейчас нам нужны предложения от профсоюзного движения о том, как добиться увеличения количества рабочих мест, роста и инвестиций в Финляндии", - сказал он.

На этой неделе в Финляндии прошла забастовка с участием около 300 тыс. человек, сообщало ранее профсоюзное объединение SAK. Новая забастовка Индустриального профсоюза запланирована на 14-16 февраля.

Забастовки проводятся в знак протеста против реформы трудового законодательства. Власти в конце июня 2023 года приняли решение сделать трудовой рынок Финляндии более конкурентоспособным. С этой целью правительство представило новую программу развития. Кабмин 16 января обнародовал законопроект по ограничению повышения зарплат в экспортных отраслях экономики. Ожидается, что поправки в законодательство вступят в силу 1 декабря, а до 2027 года будут приняты законы, уменьшающие роль профсоюзов в стране.