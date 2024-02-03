Сбер перестал принимать заявки на IT-ипотеку

В пресс-службе маркетплейса "Сделка.рф" отметили, что банк перестал принимать заявки, поскольку исчерпал лимиты

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Крупнейший по объему выдачи ипотеки в РФ банк - "Сбер" перестал принимать заявки на оформление кредитов по госпрограмме для IT-специалистов. Информация об этом размещена на платформе "Домклик".

"Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно", - говорится на сайте.

ТАСС направил запросы в Сбер и Минцифры РФ.

Банк перестал принимать заявки, поскольку исчерпал лимиты по IT-ипотеке, заявили в пресс-службе маркетплейса "Сделка.рф". Ранее о приостановке работы по программе по той же причине сообщили ПСБ банк, МТС банк и Банк Санкт-Петербурга, напомнил представитель портала. Также исчерпал лимиты и перестал выдавать IT-ипотеку РНКБ, при этом продолжая принимать заявки на нее, заявили ТАСС ранее в пресс-службе банка.

По данным ДОМ.РФ, "Сбер" занял 60,7% доли в общем объеме выдачи ипотеки в РФ среди топ-20 банков по итогам 2023 года. Он заключил почти 1,4 тыс. контрактов на ипотеку совокупным объемом почти 4,7 млрд рублей.

С начала действия IT-ипотеки в России по ней было выдано более 48 тыс. кредитов на 420 млрд рублей, рассказала ТАСС ранее управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.