Доходы бюджета Астраханской области за пять лет увеличились на 46,6%

В регионе стали активнее реализовываться социально важные проекты, увеличены различные выплаты и пособия

АСТРАХАНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Собственные доходы бюджета Астраханской области в 2023 г. составили 56,6 млрд рублей, за последние пять лет они увеличились на 18 млрд рублей, т. е. на 46,6% к показателям 2019 года. В регионе стали активнее реализовываться социально важные проекты, увеличены различные выплаты и пособия, сообщили сегодня в пресс-службе губернатора.

"Собственные доходы областного бюджета в сравнении с 2019 годом выросли на 18 млрд рублей и составили 56,6 млрд рублей в 2023 году. В целом, минувший год стал временем уверенного роста для региона. Так, на 775 млн рублей увеличены расходы на детские пособия, на лекарства - на 247 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в регионе стали активно решаться социально значимые задачи. К примеру, начала сокращаться очередь на жилье для детей-сирот, более 700 астраханцев переселены из старого жилищного фонда, решена проблема обманутых дольщиков. Развивается дорожная инфраструктура. В прошлом году отремонтировали 25 дорог и 8 мостов, запустили 23 новых маршрута, закупили 247 автобусов.

По данным регионального Минфина, в прошлом году общие доходы бюджета составили 76,5 млрд рублей, расходы - 77,4 млрд рублей. Расходы на соцсферу достигли 52,9 млрд рублей или 68,3% в общем объеме расходов.

Бюджет Астраханской области на 2024 год утвержден с доходами 77,4 млрд рублей, расходами - 82,8 млрд рублей.