НПЗ в Волгограде работает в плановом режиме после падения БПЛА

По данным источника ТАСС, ЧП произошло на НПЗ ПАО "Лукойл"

ВОЛГОГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Производственный процесс не нарушен на нефтеперерабатывающем заводе из-за пожара после падения украинского БПЛА, сообщил ТАСС источник на предприятии.

"Производственный процесс не нарушен [на предприятии]", - сказал собеседник агентства.

3 февраля в Волгограде в результате падения сбитого беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод. Источник подтвердил, что ЧП произошло на НПЗ ПАО "Лукойл".

Как сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, силы ПВО отразили атаку БПЛА на территории Волгоградской области, но падение беспилотника стало причиной возгорания на нефтеперерабатывающем заводе. Губернатор уточнил, что пожар был оперативно локализовали, открытое горение ликвидировали. В результате случившегося жертв нет. В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили о возгорании нефтепродуктов на площади 300 кв. м в Красноармейском районе города. Информация об этом поступила в 04:42. Позже в ведомстве уточнили, что возгорание локализовали на площади 100 кв. м, а затем полностью потушили.