КНР, Индия, ОАЭ будут приоритетными странами в развитии въездного туризма в РФ

Генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов также отметил в списке Иран и Саудовскую Аравию

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Китай, Индия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия станут приоритетными для России странами в 2024 году при развитии въездного туризма, следует из концепции продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках, которую представил в ходе дня туризма в рамках выставки-форума "Россия" генеральный директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

"В 2024 внимание будет направлено на пять приоритетных стран: Китай, Индию, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию. Ожидается, что к 2030 году итогом реализации представленной концепции станет ежегодный поток в 16 млн интуристов", - сказал Смелов в ходе презентации концепции.

Гендиректор ЦСР отметил, что сейчас иностранному туристу хорошо знакомы Москва и Санкт-Петербург. "Наша глобальная задача - распространить эту позитивную тенденцию на другие регионы страны", - подчеркнул он.

Смелов рассказал, что в рамках реализации концепции планируется работа над продвижением туристического бренда России на внешних международных выставках, деловые миссии для российских туроператоров, ознакомительные туры для зарубежных турагентов и несколько других мер.

Необходимо сформировать целостный образ страны, разработать единый визуальный код присутствия за рубежом, адаптировав его под особенности стран-партнеров, активно интегрировать бренд России в работу бизнеса в целевых странах, добавил он.