В МЭР рассчитывают на запуск группового безвиза с Индией в 2024 году

Заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков отметил необходимость расширить список стран, граждане которых могут приезжать в Россию без виз

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ рассчитывает на запуск группового безвизового туробмена с Индией в 2024 году, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе выступления на Дне туризма в рамках выставки-форума "Россия".

"Еще много, что предстоит сделать. Это и упрощение анкеты для электронной визы, и расширение стран для безвизового группового туробмена. На этот год мы ставим себе ключевой показатель и ключевую страну - Индия", - сказал он.

По словам замминистра, также необходимо расширить список стран, граждане которых могут приезжать в Россию без виз. Он напомнил, что в 2023 году была запущена электронная виза в РФ для граждан 55 стран и безвизовый групповой туробмен с Китаем и Ираном.