Число турпоездок по России может увеличиться на 11 млн благодаря единой субсидии

Министр экономического развития Максим Решетников уточнил, что регионы предоставят ведомству программы конкретных мероприятий до 15 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Количество туристических поездок по России в 2024 году может увеличиться на 11 млн за счет обязательств, которые на себя взяли регионы в рамках нового механизма - единой субсидии. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в рамках выставки-форума "Россия".

"Для развития действующих точек притяжения поддержали просьбу бизнеса и субъектов - объединили четыре субсидии в рамках нацпроекта в единую субсидию. Больше самостоятельности дали регионам. Они взяли на себя обязательства нарастить число турпоездок на 11 млн в этом году, 6,2 млрд рублей на это выделили", - сказал он.

Решетников уточнил, что регионы предоставят министерству программы конкретных мероприятий в рамках нового механизма до 15 февраля.

Единая субсидия регионами РФ на развитие туризма может быть направлена на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий и проектирование туристического кода центров городов. Также с 2024 года в рамках единой субсидии станет возможным создание кемпингов и автокемпингов и возведение некапитальных причальных сооружений.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.