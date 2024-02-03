3 февраля, 13:52
Международная выставка-форум "Россия"

Число турпоездок по России может увеличиться на 11 млн благодаря единой субсидии

Министр экономического развития Максим Решетников уточнил, что регионы предоставят ведомству программы конкретных мероприятий до 15 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Количество туристических поездок по России в 2024 году может увеличиться на 11 млн за счет обязательств, которые на себя взяли регионы в рамках нового механизма - единой субсидии. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в рамках выставки-форума "Россия".

"Для развития действующих точек притяжения поддержали просьбу бизнеса и субъектов - объединили четыре субсидии в рамках нацпроекта в единую субсидию. Больше самостоятельности дали регионам. Они взяли на себя обязательства нарастить число турпоездок на 11 млн в этом году, 6,2 млрд рублей на это выделили", - сказал он.

Решетников уточнил, что регионы предоставят министерству программы конкретных мероприятий в рамках нового механизма до 15 февраля.

Единая субсидия регионами РФ на развитие туризма может быть направлена на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий и проектирование туристического кода центров городов. Также с 2024 года в рамках единой субсидии станет возможным создание кемпингов и автокемпингов и возведение некапитальных причальных сооружений.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

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