3 февраля, 14:25,
обновлено 3 февраля, 14:36
Военная операция на Украине

Волгоградский НПЗ продолжает работу в штатном режиме

Волгоградский НПЗ. Дмитрий Рогулин/ ТАСС, архив
Волгоградский НПЗ
© Дмитрий Рогулин/ ТАСС, архив

Работы по устранению возгорания на трубопроводе завершены, пострадавших нет

ТАСС, 3 февраля. Возгорание на трубопроводе на перерабатывающем заводе "Лукойла" в Волгограде потушено, НПЗ работает в обычном режиме, сообщила пресс-служба компании.

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"<...> Силами МЧС и газоспасательного отряда ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" завершены работы по устранению возгорания на трубопроводе ЭЛОУ-АВТ-5. Пострадавших нет. Волгоградский НПЗ продолжает свою деятельность в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В региональном управлении  Роспотребнадзора отметили, что  специалисты не обнаружили превышения предельно допустимой концентрации в зоне жилой застройки в Красноармейском районе Волгограда, где произошел пожар. 

"В связи с поступившей 3 февраля года информацией о пожаре на территории завода ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Красноармейском районе Волгограда по причине внешнего воздействия <…> организовано проведение исследований атмосферного воздуха в зоне влияния пожара на территории ближайшей жилой застройки Красноармейского района. Осуществлен выезд специалистов <…> для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения при пожаре промышленного предприятия. По результатам мониторинга проб атмосферного воздуха на утро 3 февраля превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в зоне жилой застройки не обнаружено", - говорится в сообщении. 

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