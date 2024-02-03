Волгоградский НПЗ продолжает работу в штатном режиме

Работы по устранению возгорания на трубопроводе завершены, пострадавших нет

ТАСС, 3 февраля. Возгорание на трубопроводе на перерабатывающем заводе "Лукойла" в Волгограде потушено, НПЗ работает в обычном режиме, сообщила пресс-служба компании.

"<...> Силами МЧС и газоспасательного отряда ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" завершены работы по устранению возгорания на трубопроводе ЭЛОУ-АВТ-5. Пострадавших нет. Волгоградский НПЗ продолжает свою деятельность в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что специалисты не обнаружили превышения предельно допустимой концентрации в зоне жилой застройки в Красноармейском районе Волгограда, где произошел пожар.

"В связи с поступившей 3 февраля года информацией о пожаре на территории завода ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Красноармейском районе Волгограда по причине внешнего воздействия <…> организовано проведение исследований атмосферного воздуха в зоне влияния пожара на территории ближайшей жилой застройки Красноармейского района. Осуществлен выезд специалистов <…> для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения при пожаре промышленного предприятия. По результатам мониторинга проб атмосферного воздуха на утро 3 февраля превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в зоне жилой застройки не обнаружено", - говорится в сообщении.