FT: Бельгия предложила G7 план изъятия замороженных в Европе российских активов

По данным издания, союзники Украины потребуют от РФ погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае отказа начнут изымать средства

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство Бельгии ознакомило представителей западных стран и Группы семи (G7) с предложением, которое могло бы позволить изымать в пользу Украины замороженные в Европе активы РФ. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, Бельгия выступила с инициативой выпуска долговых обязательств, с помощью которых будут привлекаться средства для восстановления Украины. При этом российские активы будут использованы, чтобы гарантировать погашение долга. Как пишет FT, коалиция стран - союзников Киева потребует от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае отказа начнет изымать замороженные активы. Утверждается, что это поможет обойти часть юридических препятствий для конфискации российских средств.

"Среди прочего это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами, хотя они и будут использованы в качестве залога", - заявил изданию источник, знакомый с ходом переговоров по этой теме.

В прошлом месяце о возможности использовать российские активы в качестве залога при привлечении финансирования для Украины упоминал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

По словам одного из собеседников FT, участвующего в переговорах между США и ЕС по вопросу об изъятии активов, предложение Бельгии стало "попыткой найти компромисс между разными точками зрения как внутри ЕС", так и "в G7".