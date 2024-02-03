ОАЭ выделят $5 млн на поддержку деятельности БАПОР в секторе Газа

Несколько стран ранее, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования агентства на фоне подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС

ДУБАЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян распорядился выделить $5 млн на поддержку деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.

Как сообщило информационное агентство WAM, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян объявил о финансовой поддержке в ходе встречи со старшим координатором по гуманитарным вопросам и восстановлению сектора Газа Сигрид Кааг.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии. БАПОР финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.