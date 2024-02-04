Безос намерен продать до 50 млн акций Amazon в течение года

Другие руководители компании реализуют примерно 440 тыс. ее ценных бумаг, свидетельствует опубликованная на сайте корпорации годовая отчетность

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Американский предприниматель Джефф Безос намерен в течение года продать до 50 млн акций основанной им компании Amazon, другие руководители реализуют примерно 440 тыс. ее ценных бумаг. Об этом свидетельствует опубликованная на сайте корпорации годовая отчетность для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Как следует из документа, план был согласован в ноябре 2023 года. Он предусматривает продажу Безосом "при определенных условиях до 50 млн обычных акций Amazon в течение периода времени, который завершится 31 января 2025 года". Их общая стоимость составит около $8,6 млрд при текущем курсе ценных бумаг.

Согласно отчетности, продажу акций Amazon планируют в ближайшие годы и месяцы также не менее семи представителей руководства корпорации и различных ее подразделений. Они намерены реализовать суммарно около 440 тыс. ценных бумаг.

По оценкам профильных СМИ, Безосу на данный момент принадлежит около 988 млн акций корпорации. Amazon была основана в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг. Сейчас это одна из крупнейших в мире компаний, продающих товары и услуги через интернет.

Безос сейчас занимает третье место в составляемом агентством Bloomberg рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценивается в $185 млрд. Предприниматель также является основателем аэрокосмической компании Blue Origin.