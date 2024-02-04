Reuters: КНДР получила $167 млн от экспорта накладных ресниц и париков за год

В 2023 году на эту статью экспорта пришлось почти 60% всего объема товаров, которые народно-демократическая республика поставила КНР, сообщает агентство

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Экспорт накладных ресниц и париков в 2023 году принес экономике КНДР $167 млн. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные таможни Китая.

Как отмечается в публикации, в 2023 году на эту статью экспорта пришлось почти 60% всего объема товаров, которые КДНР поставила КНР. Из-за пандемии COVID-19 экспорт был временно прекращен и возобновился лишь в прошлом году. За это время в несколько раз выросли спрос и цены на продукцию народно-демократической республики, высокое качество которой отмечают собеседники агентства, работающие в профильных компаниях. Если в 2019 году объем экспорта накладных ресниц, бород и париков из КНДР составлял 1 680 тонн ($31 млн в денежном выражении), то в 2023 году за 1 829 тонн этой продукции Пхеньян получил почти в 5,5 раза больше.

Товары этой категории являются значимым источником валютных поступлений для Пхеньяна в условиях жестких санкционных ограничений. Как утверждается в публикации, они проходят финальную обработку и упаковываются в КНР, после чего продаются по всему миру с маркировкой "Сделано в Китае".