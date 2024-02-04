Кабмин продлил меры финансовой поддержки развития предприятий ЖКХ в трех регионах

Речь идет о Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство продлило меры финансовой поддержки программ по развитию предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Федеральная финансовая поддержка реализации программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте, будет продолжена до 2027 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа ведется по поручению председателя правительства.

"На совещании правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа в ходе рабочей поездки в Минеральные Воды в мае 2023 года он поставил задачу обеспечить дальнейшую реализацию пилотных программ модернизации энергетики и ЖКХ, начатых в 2022 году", - уточняется в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что Минэкономразвития и Минфину премьер-министр поручил обеспечить для этого необходимые условия и контроль, в 2023 году на поддержку таких программ из резервного фонда правительства было направлено около 960 млн рублей.