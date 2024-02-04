В РФ увеличат размер выплат на восстановление жилья в Донбассе и Новороссии

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, соответствующие меры планируют принять в связи с ростом стоимости строительных материалов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Выплаты на ремонт и восстановление жилья в Донбассе и Новороссии вырастут из-за удорожания строительных материалов. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в кулуарах форума-выставки "Россия" на ВДНХ.

"Сейчас мы очень серьезно мониторим ситуацию на новых территориях [РФ], потому что мы выдаем большие средства на восстановление жилья, на ремонт квартир. Мы видим, что стоимость материалов подросла, и люди не укладываются в эту стоимость. Поэтому мы, во-первых, будем сумму выплат повышать", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что на этом фоне власти решили вести ежемесячный контроль цен на строительные материалы в Донбассе и Новороссии. "Если видим, что цена превышает [обоснованный уровень], то воздействуем на ситуацию", - заключил он.