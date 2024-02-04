Путин поручил помогать в создании новых кампусов в регионах со скромным бюджетом

По словам президента, некоторым регионам надо своевременно помогать, иначе они не будут попадать в график возведения кампусов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Федеральные власти должны оказывать поддержку в строительстве новых университетских кампусов в регионах со скромными бюджетными возможностями, в том числе в Новгородской и Смоленской областях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на состоявшемся 1 февраля совещании, новые кадры с которого вышли сегодня в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

Еще в открытой части совещания, посвященного созданию в РФ сети современных кампусов, Путин отмечал, что нужно смотреть, "у кого хватает денег, а у кого не хватает". Он обратил внимание, например, что на новый кампус в Когалыме "раскошелилась" компания "Лукойл", а в том же Великом Новгороде мало кто из крупных компаний работает, "там ни нефти нет, ни газа, а люди есть" и они ждут новый кампус.

"Надо обязательно посматривать. <...> Великий Новгород попался на глаза, ну, там у них скромно очень с бюджетом", - сказал Путин уже после завершения совещания. Кадры телесюжета опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. По словам президента, есть и другие регионы, которым надо своевременно помогать, иначе они не будут попадать в график возведения кампусов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ответ подтвердил, что такая же ситуация в Орле и Смоленске. "Там, если вручную не заниматься, ничего не будет", сказал он. Путин согласился, отметив, что в Смоленске ситуация, может, даже еще скромнее, чем в Новгороде.