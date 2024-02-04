Песков заявил, что целые сектора экономики Германии теряют конкурентоспособность

Пресс-секретарь президента отметил, что на этом фоне в Евросоюзе пытаются "отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием вот этого имиджа"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Целые секторы экономики Германии теряют привлекательность и конкурентоспособность, для отвлечения внимания от этого создается имидж врага в виде России. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Что такое Германия? Это экономический мотор Евросоюза. И целые секторы экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность", - сказал Песков. На этом фоне, продолжил он, в Евросоюзе, в том числе в ФРГ, пытаются "отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием вот этого имиджа". "И здесь, конечно, лучше нас [в качестве образа врага], наверное, в их понимании никого нет", - подчеркнул представитель Кремля, комментируя утверждения европейских политиков о якобы необходимости готовиться к войне с Россией.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин констатировал, что Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность.