Крупнейший на Украине производитель стали принял кризисные меры из-за отключений света

Представитель пресс-службы предприятия "Арселормиттал Кривой Рог" Владимир Гайдаш не подтвердил информацию о техногенной аварии на комбинате

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Крупнейший на Украине производитель стали "Арселормиттал Кривой Рог" был вынужден принять "кризисные действия" на комбинате из-за ситуации в Днепропетровской области, где произошли отключения электроэнергии и крупный пожар. Об этом заявил представитель пресс-службы предприятия Владимир Гайдаш.

В комментарии изданию "Общественное. Новости" он рассказал, что на комбинате были "определенные кризисные действия, которые нужно было выполнить, чтобы ликвидировать последствия отключения электроэнергии". Информацию о техногенной аварии на комбинате, пожаре и взрывах Гайдаш не подтвердил.

Вечером 3 февраля в украинских Telegram-каналах распространились кадры масштабного пожара в Кривом Роге. Сообщалось, что перед пожаром раздался взрыв. Официальных комментариев от украинских властей не поступало. 4 февраля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили склад горючего ВС Украины в Днепропетровской области.

Кроме того, Кривой Рог после взрывов ночью 3 февраля испытывает серьезные перебои с электроснабжением. В городе были обесточены тысячи потребителей, вводились аварийные отключения электроэнергии.