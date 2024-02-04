Хуснуллин выступил за рост кредитного портфеля банков в Донбассе и Новороссии

В этих регионах планируется увеличение работы финансового сектора, сообщил вице-премьер

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Рост кредитного портфеля и развитие лизинга станут основными задачами для банковской системы в Донбассе и Новороссии. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы, безусловно, будем работу финансового сектора увеличивать, потому что нам точно нужно увеличить кредитный портфель, развить ипотеку, запустить страхование и лизинг", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах выставки-форума "Россия".

Вице-премьер напомнил, что развитие банковской системы в Донбассе и Новороссии недавно подробно обсуждалось на совещании у президента РФ Владимира Путина. Хуснуллин подчеркнул, что международные банковские санкции более не являются проблемой для российских банков. "У нас раньше были банки, которые боялись санкций, не заходили. А сейчас все под санкциями, поэтому пусть активнее банки входят", - отметил он.

Однако развитию финансового сектора мешают объективные факторы - низкая залоговая база, недостаточность доходов предприятий и населения, чтобы брать кредиты, продолжил вице-премьер.

"В стандартных условиях работать финансовая система не может <...>. У нас тут взвешенная политика Центрального банка, и я с Эльвирой Сахибзадовной [Набиуллиной] очень подробно этот вопрос обсуждал", - заключил Хуснуллин.