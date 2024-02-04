В ПАО "Ил" заявили, что мощности завода позволяют выпускать Ил-76МД-90А на экспорт

Управляющий директор предприятия Даниил Бренерман отметил, что Ближний Восток - один из основных целевых рынков

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 4 февраля. /ТАСС/. Производственные мощности Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина в Ульяновске позволяют серийно производить модернизированный транспортник Ил-76МД-90А как для ВКС России, так и для иностранных заказчиков. Об этом сообщил ТАСС управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман.

"Безусловно, выход на серийное производство позволил нам начать активное продвижение самолета как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Ближний Восток - один из основных целевых рынков. По результатам, по эффекту, который дала дубайская выставка мы приняли решение поучаствовать в выставке в Эр-Рияде. Дубай нам точно придал уверенности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что опыт эксплуатации Ил-76 есть во всем мире, поэтому все, кто продолжает эксплуатировать самолеты предыдущего поколения очень заинтересованы в новом модернизированном самолете.