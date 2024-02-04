В Китае продажи на выставке "Сделано в России" превысили 200 млн рублей

По словам гендиректора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, одним из главных успехов мероприятия является повышение узнаваемости многих из брендов РФ среди китайских потребителей

ДАЛЯНЬ /Китай/, 4 февраля, /ТАСС/. Китайцы в ходе первой выставки "Сделано в России" на северо-востоке КНР, по предварительным подсчетам, купили российскую продукцию более чем на 200 млн рублей. Об этом журналистам рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина на закрытии ярмарки-фестиваля в городе Далянь (провинция Ляонин, северо-восток Китая).

"Розница уже сейчас дала, по нашим самым аккуратным подсчетам, сумму более 200 млн рублей, - заявила Никишина. - 80% продаж сделаны за счет интернет-торговли". Она напомнила, что в выставке участвовали более 150 компаний, которые представили почти 1,5 тыс. наименований товаров. По ее словам, это "малая часть того экспортного потенциала, которая есть в России, которую можно предложить китайскому рынку".

Никишина отметила, что один из главных успехов ярмарки-фестиваля - повышение узнаваемости многих из российских брендов среди китайских потребителей. "Один из очень крупных дистрибьюторов города Далянь уже вышел с предложением подписать твердые контракты на очень большую сумму <...> на закупку оптом российской продукции", - рассказала глава РЭЦ. Она добавила, что в городе Шэньян тоже ведутся переговоры крупных крупнейших дистрибьюторов с российскими поставщиками о том, чтобы в торговых центрах Шэньяна российская продукция была представлена на постоянной основе.

Никишина сказала, что сейчас также ведутся переговоры с дистрибьюторами из других провинций, чтобы распространить аналогичный формат выставок и продаж в других регионах Китая.

"Сделано в России"

В ярмарке-фестивале "Сделано в России", которая проходила с 27 января по 4 февраля в городах Шэньян и Далянь, принимали участие более 150 компаний из 41 региона России. Они представили почти 1,5 тыс. наименований товаров: от мороженого и морепродуктов до зерна и алкогольных напитков. Цель мероприятия - заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России".

Гости ярмарки могли не только оценить продукцию российских производителей, но и послушать музыкальные коллективы из России и Китая, поучаствовать в мастер-классах по традиционным российским промыслам, а также посетить фотозону в русском стиле. 4 февраля фестиваль закрылся гала-концертом артистов балета из России в Большом театре города Далянь.

Годы культуры России и Китая проходят в 2024-2025 годах. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" дала старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в течение этих двух лет. Выставка прошла при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин.