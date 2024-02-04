"Ильюшин" запускает гражданскую версию транспортника Ил-76МД-90А

Управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман отметил, что ведутся работы по сертификации этого самолета

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 4 февраля. /ТАСС/. ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) начинает работы по сертификации глубоко модернизированного Ил-76МД-90А по гражданским нормам, сообщил ТАСС управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман на выставке World Defence Show 2024.

"Мы сейчас ведем работы по гражданской сертификации этого самолета. Линейка самолетов Ил-76 предыдущих поколений включала в себя гражданские версии, предназначенные для коммерческих перевозок грузов, и не менее сотни таких машин до сих пор эксплуатируются по всему миру. Учитывая то, что мы сейчас можем предложить с точки зрения новых летно-технических характеристик и коммерческой эффективности - безусловно вызывает большой интерес у эксплуатантов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.