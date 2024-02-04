Wildberries запланировал открытие нового сортировочного центра в Петербурге на 5 февраля

Его площадь составит 27,9 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries 5 февраля откроет в Санкт-Петербурге новый сортировочный центр, говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы Wildberries.

"Новый сортировочный центр Wildberries в Санкт-Петербурге начнет свою работу 5 февраля. Уже завтра по адресу Московское шоссе, 143, откроется новый сортировочный центр компании площадью 27,9 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В работе объекта будут задействованы порядка 1,6 тыс. исполнителей. В компании отметили, что открытие нового логистического центра позволит быстрее доставлять товары клиентам из Ленинградской области и соседних регионов.