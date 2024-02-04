В Росатоме рассказали о возможностях строящейся АЭС "Эд-Дабаа"

Вице-президент инжинирингового дивизиона госкорпорации АО "Атомстройэкспорт" Алексей Кононенко заявил, что объект сможет выдержать землетрясение до девяти баллов

КАИР, 4 февраля. /ТАСС/. АЭС "Эд-Дабаа" строится с применением наиболее современных технологий, а потому станет самой безопасной в мире и будет способна выдержать землетрясение интенсивностью до 9 баллов. Уверенность в этом выразил вице-президент инжинирингового дивизиона госкорпорации АО "Атомстройэкспорт" (АО АСЭ) Алексей Кононенко в интервью телеканалу "Аль-Кахира аль-Ихбария".

"Мир сейчас крайне заинтересован в зеленой энергетике, необходимо сокращать углеродные выбросы в атмосферу - строительство АЭС сможет в значительной мере способствовать этому и положительно сказаться на всем регионе, - подчеркнул Кононенко. - Что же касается "Эд-Дабаа", то она строится с использованием новейших технологий и в соответствии с российским проектом и станет наиболее безопасной АЭС в мире". Чиновник отметил, что будущая АЭС "сможет выдержать землетрясение до девяти баллов", а одним из ключевых факторов, обеспечивающих безопасность ядерной электростанции, станет установка в ней ловушки расплава. На "Эд-Дабаа" будет установлен такой же реактор, как на Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2), сообщил вице-президент АСЭ, поскольку "безопасность и надежность были одними из важнейших критериев при выборе реактора для будущей электростанции", а установленный на ЛАЭС-2 водо-водяной энергетический реактор считается одним из наиболее совершенных в мире.

Кононенко также указал на крайне важную роль, которую проект строительства играет в египетско-российских отношениях, назвав "Эд-Дабаа" "локомотивом сотрудничества в сфере энергетики" между Москвой и Каиром. "Участие лидеров наших стран [президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси 23 января] в церемонии начала заливки бетона в основание 4-го энергоблока АЭС отражает важность этого проекта и демонстрирует стремление как можно скорее реализовать его", - уверен вице-президент АСЭ, добавив, что президент Путин "с момента подписания правительственных соглашений между Россией и Египтом в 2015 году выражал свою крайнюю заинтересованность в проекте "Эд-Дабаа".