Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают использование замороженных активов РФ в качестве залога

По данным агентства, сторонники такого решения считают, что любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Москва возместит ущерб Киеву, а в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по активам

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Группа семи (G7) и Евросоюз обсуждают возможность использования замороженных активов России в качестве залога для финансирования Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, G7 и ЕС обсуждают план использования более $250 млрд замороженных активов российского ЦБ для финансирования восстановления Украины. Согласно предложению, о котором источники сообщили Bloomberg, союзники Украины могли бы продать ее долг, используя замороженные российские активы в качестве обеспечения. Сторонники такого решения считают, что любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Россия возместит Украине ущерб, а в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам, пишет агентство.

Bloomberg подчеркивает, что в настоящее время такой вариант находится лишь на уровне обсуждения, а политическое решение еще не принято.

30 января послы стран ЕС предварительно согласовали решение о переводе доходов от активов РФ на специальные счета и поддержали Еврокомиссию, в одностороннем порядке утверждавшую, что "доходы от российских активов России не принадлежат".