РЖД и БЖД согласовали планы повышения пропуска грузов к портам Санкт-Петербурга

В 2023 году петербургские порты стали базовыми точками для перевалки белорусских экспортных грузов

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Белорусская железная дорога и ОАО "Российские железные дороги" согласовали инвестиционные планы мероприятий по увеличению пропускной способности дорог с целью обеспечения доставки белорусских экспортных грузов в порты Санкт-Петербурга для перевалки. Об этом, комментируя итоги состоявшегося в конце января заседания Высшего государственного совета Союзного государства, сообщил белорусский посол в России Дмитрий Крутой.

"Инвестиционные планы и Российскими железными дорогами, и Белорусской железной дорогой на сегодняшний момент согласованы. Первый этап - строительство семи разъездов, то есть восстановление разъездов, которые были после [распада] Советского Союза фактически законсервированы, их нужно сегодня очень оперативно и быстро восстановить", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь-1".

Крутой подчеркнул, что в 2023 году порты Санкт-Петербурга стали базовыми точками для перевалки белорусских экспортных грузов. "Но при действующей инфраструктуре, железнодорожной в первую очередь, мы фактически уже достигаем потолка этой перевалки, хотя цифры большие. Они в разы выросли по сравнению с 2021-м, 2022-м годами. За прошлый год 14,1 млн тонн [белорусских экспортных] грузов [перевалены] через все российские порты, из них 12,9 млн тонн [пришлось на] порты Санкт-Петербурга, то есть понятно, что это львиная доля", - отметил дипломат.

По словам Крутого, "базовая задача - обеспечить к 2025 году объем перевалки 15 млн тонн грузов, используя порты Санкт-Петербурга". "Далее поставлена задача, конечно, использовать преимущества Мурманска, Северного морского пути с целью доставки грузов наших в Китай в первую очередь. Такие планы у нас есть, я думаю, в первом полугодии уже окончательно мы по мурманским вариантам уже определимся", - сказал посол.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на состоявшемся 29 января в Стрельне заседании Высшего государственного совета Союзного государства сообщил, что Минск и Москва достигли договоренности об увеличении пропускной способности Октябрьской железной дороги в направлении Санкт-Петербурга с целью наращивания объемов белорусских грузов, перевозимых для перевалки в российские порты.

Ранее Литва и Латвия в рамках санкций Запада прекратили транзит белорусских грузов. Минск и Москва подписали два базовых соглашения - о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов, это в первую очередь калийные, азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки. В Минске сообщали, что для обработки белорусского экспортного груза в настоящее время задействовано около 20 российских портов. Белоруссия рассматривает возможность строительства собственного порта под Санкт-Петербургом, а также строительство или аренду портовых мощностей в Мурманской области.