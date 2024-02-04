Мантуров и саудовский министр промышленности обсудили вопросы сотрудничества

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в горнодобывающей промышленности

ДУБАЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф встретился с вице-премьером - министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым на полях международной выставки вооружений World Defence Show 2024, которая проходит в Эр-Рияде.

Как сообщило Саудовское агентство печати, в ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в горнодобывающей промышленности, а также обсудили перспективы развития совместных инвестиционных проектов.

В сообщении агентства отмечается, что с января по октябрь 2023 года объем экспорта товаров из Саудовской Аравии в Россию достиг 55,99 млн саудовских риалов ($14,93 млн).