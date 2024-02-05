Reuters: следующий пакет санкций ЕС против РФ не будет включать новые запреты на импорт

Однако источники агентства утверждают, что после 13-го пакета санкций ЕК быстро предложит 14-й пакет, в котором планируются новые запреты на импорт из России

БРЮССЕЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия не будет добавлять новые запреты на импорт товаров из РФ в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

По его информации, несмотря на призывы некоторых стран ввести дополнительные запреты на импорт из России, Еврокомиссия хочет принять 13-й пакет как можно быстрее, поэтому планирует избежать дополнительных споров из-за новых возможных пунктов запрета импорта из России. "Будут сотни юридических и физических лиц [в новом пакете санкций]. Никаких громких названий [компаний]", - приводит агентство слова дипломата ЕС.

Однако источники Reuters утверждают, что после 13-го пакета санкций Еврокомиссия быстро предложит 14-й пакет, в котором планируются новые запреты на импорт из России.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России. По информации агентства, ограничения, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января на встрече послов стран сообщества. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом рестрикций. Впоследствии представитель ЕС подтвердил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.