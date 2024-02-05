На Чукотке в 2024 году сельхозфабрику модернизируют для круглогодичного выращивания овощей

Для этого было принято решение о переводе части производства на автономное отопление

ТАСС, 5 февраля. Единственная муниципальная овощная фабрика на Чукотке - "Росинка", которая работает за Полярным кругом, в 2024 году модернизирует предприятие для круглогодичного выращивания овощей. Об этом ТАСС сообщил замруководителя департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа Александр Кудрявцев.

"В настоящий момент производство фабрики "Росинка" расположено в пяти теплицах общей площадью около 7,5 тыс. кв. м. Производство основано на выращивании овощей защищенного грунта на гидропонике с применением светоэффективных ламп. Было принято решение о переводе в 2024 году части производства на автономное отопление. Реализация мероприятия позволит в дальнейшем выращивать овощи круглогодично. Производство овощей увеличится до 110 тонн в год", - сказал Кудрявцев.

На Чукотке работают четыре тепличных комплекса по выращиваю овощей, но им удается покрывать только четверть потребности населения. Почти 75% овощей привозят из других регионов, что существенно увеличивает их стоимость. Например, стоимость 1 кг огурцов может доходить до 1 тыс. рублей.

"Росинка" расположена в 600 км от Анадыря, административного центра. Обеспечивает свежими овощами не только Билибинский район, но и соседние населенные пункты. Также на фабрике выращивают цветы.