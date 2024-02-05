"Известия": общественники просят изъять из продажи корма Farminа и Hill’s

Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов отметил, что продукция брендов не отвечает характеристикам качества и занимает определенную долю рынка незаслуженно

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) Олег Павлов направил обращение в Генпрокуратуру РФ и Россельхознадзор с просьбой изъять из розничной и онлайн-продажи корма для животных Farminа и Hill’s, в которых был обнаружен мышьяк. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении издания.

"В связи с регулярными нарушениями считаем необходимым обратить внимание на продолжающуюся практику розничной продажи этих кормов на российском рынке. В числе выявленных нарушений не только факты фальсификации (незаявленные в составе растительные компоненты), но и наличие опасных компонентов. При этом продукция широко представлена в обычной и онлайн-розницах, что создает серьезные риски для питомцев миллионов потребителей", - приводит издание фрагмент обращения ОПИ.

Как отметил изданию Павлов, производители этих кормов создают недобросовестную конкуренцию на российском рынке, а также влияют на ценовой сегмент. Однако продукция не отвечает характеристикам качества и занимает определенную долю рынка незаслуженно. "Мы настаиваем на скорейшем введении маркировки такой продукции, тем более что сейчас правительство уже приняло решение о проведении такого эксперимента. Особенно важно это сделать с учетом того, что процесс нарушений у иностранных изготовителей очень высок", - добавил Павлов.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Wildberries, в настоящий момент запрета на продажу кормов этих брендов нет. В Россельхознадзоре заявили, что обращение ОПИ к ним еще не поступало.

Россельхознадзор с 31 января ввел временные ограничения на ввоз в Россию кормов для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods из-за повторного выявления в них мышьяка. В самой компании ТАСС заявили, что выявленный уровень мышьяка в кормах для домашних животных сербского предприятия Farmina Pet Foods ниже предельно допустимого уровня. С 6 февраля Россельхознадзор также приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill's из-за поставок некачественной продукции.