"Известия": российский магазин приложений NashStore адаптируют для iPhone

Об этом рассказал генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Отечественный магазин приложений NashStore планируют адаптировать под систему iOS для iPhone, пишет газета "Известия" со ссылкой на генерального директора АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина.

"Мы планируем создать российский магазин приложений для операционной системы iOS - NashStore", - приводит издание слова Щельцина.

Как указал гендиректор, возможность запускать альтернативные маркетплейсы на смартфонах Apple на данный момент официально подтверждена только в ЕС. Так, согласно принятому в Европе закону о цифровых рынках, Apple должна до 7 марта 2024 года разрешить работу подобных приложений на iOS. В случае, если альтернативные магазины не станут доступны в РФ, региональные ограничения можно будет обойти, уверен Щельцин.

NashStore - отечественный магазин приложений для Android. Был запущен АНО "Цифровые платформы" 16 мая 2022 года.