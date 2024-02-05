НИИ "Вектор" заявил о готовности увеличить производство комплексов по борьбе с БПЛА "Серп"

Представитель компании-разработчика пояснил, что преимущества аппарата привлекают внимание заказчиков из некоторых зарубежных стран

ЭР-РИЯД, 5 февраля. /ТАСС/. НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) при необходимости готов масштабировать производство систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) линейки "Серп" и аппаратуры радиомониторинга (РМ), чтобы удовлетворить потребности рынка. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика - НИИ "Вектор" - на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии.

Поручение нарастить объемы выпуска систем анти-БПЛА дал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках посещения российской экспозиции на World Defence Show, на которой ему показали новейшую систему радиоэлектронного подавления дронов "Серп-ВС6" и аппаратуру РМ.

"На данный момент на российском рынке фиксируется большой спрос на эти устройства. Мы готовы при необходимости масштабировать производство противодроных систем для удовлетворения потребностей рынка. За прошлый год мы поставили нашим заказчикам более 100 единиц данных изделий", - заявил представитель предприятия на полях выставки.

В компании подчеркнули, что преимущества комплекса привлекают внимание заказчиков из некоторых зарубежных стран. "Представители разных стран проявляют интерес к нашей разработке. Она актуальна и имеет ряд преимуществ по сравнению с имеющимися сегодня на рынке системами. В частности, возможностью работать не только на 360 градусов, но и в каждом отдельном секторе. Причем индивидуально выбирая частоту воздействия на дрон. Важно, что все это происходит в автоматическом режиме", - отметили в НИИ "Вектор".

"Сегодня первый день выставки World Defence Show, но к нашим изделиям уже прослеживается серьезный интерес со стороны потенциальных заказчиков. Говорить о подписании каких-либо соглашений пока рано, но у нас запланирован ряд переговоров с потенциальными заказчиками", - отметили в компании.

О системах анти-БПЛА

Комплексы серии "Серп" успешно эксплуатируются на объектах топливно-энергетического комплекса и предприятиях военно-промышленного комплекса России. В конце декабря 2023 года сообщалось об успешных испытаниях модернизированного комплекса "Серп-ВС5Д", который может самостоятельно выполнять поиск БПЛА. "Серп" способен обеспечить защиту территории от беспилотников в радиусе до 5 км в условиях прямой радиовидимости и может эффективно бороться с роем дронов.

НИИ "Вектор" на выставке World Defence Show 2024 впервые показал широкой публике новейший комплекс противодействия беспилотникам "Серп-ВС6", способный защищать от FPV-дронов, и аппаратуру РМ, позволяющую определить местонахождение оператора БПЛА.

НИИ "Вектор" - одно из ведущих предприятий России по разработке и производству продукции в области радиотехники и радиоэлектроники. Основано в 1908 году. С 2009 года входит в концерн "Вега". Занимается разработкой и производством различных систем обнаружения и противодействия БПЛА, также среди разработок - система обеспечения орнитологической безопасности полетов и комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин".