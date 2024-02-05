САРАТОВ, 5 февраля. /ТАСС/. Производство отечественных лекарств для домашних животных запустили в Саратове. Ряд препаратов призван заместить импортные популярные аналоги, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.

"В Саратове запустили производство лекарств для домашних животных. Расширяет продуктовый портфель в этом сегменте отечественный разработчик и производитель ветеринарной фармацевтики "Нита-Фарм". В 2024 году компания планирует зарегистрировать 20 новых препаратов, 15 из которых предназначены для кошек и собак. <…> Ряд препаратов призван заместить импортные популярные препараты, сделать легальным и удобным применение в ветеринарии востребованных действующих веществ из гуманитарной медицины", - сообщили в ведомстве.

Речь идет о производстве, в частности, антибиотиков, спазмолитиков, гормональных и противорвотных средств. Как отметили в министерстве, выход на рынок поможет ускорить упрощенная процедура регистрация ветеринарных средств для домашних животных, введенная федеральным законом в 2023 году.

"Мы успешно оцениваем диалог государства и бизнеса, результатом которого стал ряд государственных инициатив для производителей лекарственных ветпрепаратов. В 2023 году компания "Нита-Фарм" зарегистрировала 15 продуктов, что втрое больше, чем за предыдущий год. В ближайшие годы мы видим потенциал к увеличению объемов производства и расширению линейки препаратов, в том числе на экспорт для ближнего и дальнего зарубежья" - привели в министерстве слова представителя организации.

Компания "Нита-фарм" - производитель в Саратовской области ветеринарной фармацевтики. На производстве выпускают препараты, которые применяются при лечении сельскохозяйственных животных и птиц. Среди потребителей продукции российские агрохолдинги и производители питания - "Эконива", "Ресурс", "Русагро", "Мираторг", "Группа Черкизово", "Агроэко" и др.