В Приморье туристические предприятия за 2023 год пополнили бюджет на 2,3 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Налоговые отчисления туристической отрасли Приморского края за год принесли в бюджет региона 2,3 млрд рублей. Это почти в два раза больше показателя допандемийного 2019 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"По итогам 2023 года предприятия туристской отрасли принесли в бюджет Приморья 2,3 млрд рублей, что почти в два раза превышает показатель допандемийного 2019 года. Пять лет назад размер налогов, полученных от компаний этой сферы, составлял 1,4 млрд рублей. Развивать данную отрасль в крае помогают мероприятия национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - говорится в сообщении.

В краевом агентстве по туризму разъяснили, что налоговые отчисления в региональный бюджет принесли гостиницы, рестораны, базы отдыха, организация азартных игр. Помимо трат туристов на рост налогов повлияли инвестиции бизнеса в индустрию гостеприимства. По словам руководителя агентства Арсения Крепского, в регионе ведется активное строительство модульных отелей, появляются экскурсионные маршруты, туристов привлекает разнообразный событийный календарь, деловые и корпоративные мероприятия. Это позволяет прогнозировать дальнейшее увеличение числа туристов, посещающих Приморье, и рост налоговых поступлений.

Траты туристов, посетивших региона в прошлом году, превысили 18,4 млрд рублей. 10,8% гостей пополнили экономику края на сумму до 30 тыс. рублей, 69% - на 30-70 тыс. рублей, 15% - на 70-100 тыс. рублей и 4,7% потратили за поездку более 100 тыс. рублей. Больше всего гостей Приморье приняло из Хабаровского края - 42% от всех внутренних туристов. На втором месте Амурская область - 7,5%, далее - Москва и Московская область - 7,3%, Сахалинская область - 4,5%.

Основными целями нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", утвержденного президентом РФ, являются развитие туристической инфраструктуры и повышение доступности туристических продуктов.