Эксперт заявил, что некорректная работа ПО стала причиной сбоя в доменной зоне .RU

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев заявил, что сейчас специалисты технического центра "Интернет" и MSK-IX изучают, "что именно и как произошло"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Причиной сбоя в доменной зоне .RU стала некорректная работа программного обеспечения (ПО), который реализует механизм подписи файла с данными зоны .RU в глобальную систему DNS-серверов. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

"В настоящее время специалисты технического центра "Интернет" и MSK-IX досконально изучают, что именно и как произошло. Но в целом уже понятно, что причиной сбоя стала некорректная работа программного обеспечения, реализующего механизм подписи файла с данными зоны .RU", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о предварительных результатах расследования инцидента.

По его словам, за все время использования протокола надстройки над системой доменных имен, предназначенной для повышения безопасности, Domain name system security extensions (DNSSEC) произошло около 200 подобных случаев, и некоторые из них "выключали" национальные доменные зоны целиком. "Только в прошлом году такие проблемы были у Австралии (доменная зона .au), Новой Зеландии (доменная зона .nz), Мексики (доменная зона .mx) и Венесуэлы (доменная зона .ve), а годом ранее - еще у десяти национальных доменов", - добавил Воробьев.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев 1 февраля сообщал, что министерство проводит разбирательство по факту сбоя работы доменной зоны .RU. Сбой в доменной зоне .RU произошел 30 января. Работа большей части российских сайтов и сервисов была нестабильной.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.