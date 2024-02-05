Индекс Hang Seng на бирже Гонконга упал на 1,27% на открытии торгов

Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, снизился до отметки 2 990

ГОНКОНГ, 5 февраля. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов снизился на 1,27%, до отметки 15 336,86.

Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, снизился на 1,76%, до отметки 2 990.

Снижению основного индекса способствовало падение цен на акции компаний, работающих в отрасли потребительских товаров, финансовом секторе, сфере услуг связи, а также области информационных технологий.

Так, акции одного из лидеров КНР в области онлайн-коммерции Alibaba на открытии торгов упали на 2,33%, ценные бумаги производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi потеряли в цене 2,13%, акции технологического гиганта Tencent подешевели на 0,36%.

Среди "голубых фишек" ценные бумаги 5 компаний продемонстрировали рост на открытии торгов, у 72 они подешевели, еще у 5 компаний акции не изменились в цене.

Китайская фармацевтическая компания Hansoh Pharmaceutical Group стала "голубой фишкой", чьи акции продемонстрировали наибольший рост (плюс 5,27%). Сильнее всего в этой категории потеряли в цене акции китайской инвестиционной компании, занимающейся продажей автомобилей, Zhongsheng Group (минус 6,15%).