Портфель заказов "Рособоронэкспорта" достиг рекордного объема в $55 млрд

Как сообщил гендиректор спецэкспортера Александр Михеев, в 2023 году в ходе 16 выставочных кампаний "Рособоронэкспорт" продемонстрировал иностранным партнерам более 800 натурных образцов и полномасштабных макетов современной российской военной техники

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 5 февраля. /ТАСС/. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" к концу 2023 года превысил $55 млрд, достигнув рекордного за 23 года объема. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

"В 2023 году мы активно работали, провели 16 выставочных кампаний в России и за рубежом, в ходе которых продемонстрировали нашим иностранным партнерам более 800 натурных образцов и полномасштабных макетов современной российской военной техники. Что касается финансовых результатов, то мы полностью выполнили плановые показатели, а портфель заказов достиг рекордного объема за 23 года работы компании и составил более $55 млрд", - сообщил он.

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.