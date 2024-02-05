Международная выставка потребительских товаров пройдет на Хайнане 13 - 18 апреля

На ярмарке будут представлены павильоны Ирландии, Канады, Японии, Швейцарии и других стран и регионов

ХАЙКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. 4-я Китайская международная выставка потребительских товаров состоится 13-18 апреля в городе Хайкоу, административном центре южной провинции КНР Хайнань. Об этом сообщило агентство Xinhua.

В этом году Ирландия выступит в качестве почетного гостя на Экспо, официальная делегация из этой страны посетит несколько мероприятий на выставке.

На ярмарке будут представлены павильоны Ирландии, Канады, Японии, Швейцарии и других стран и регионов.

В прошлом году площадь экспозиций китайской потребительской выставки, составила порядка 120 тыс. кв. м, из них две трети были отведены под импортные товары. Участники мероприятия представили продукцию и услуги 65 стран и регионов. В общей сложности посетители ознакомились с более чем 3,3 тыс. брендов.