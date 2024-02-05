В "Рособоронэкспорте" заявили, что санкции не помешали взаимодействию с партнерами

Директор спецэкспортера Александр Михеев отметил, что в 2023 году компания вела военно-техническое сотрудничество с 30 государствами

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 5 февраля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" отладил механизмы взаимодействия со своими партнерами в условиях санкционного давления, начавшегося в 2022 году. Об этом ТАСС на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде сообщил генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев.

"Рестрикции отдельных западных стран или их объединений - это элементы проявления недобросовестной конкуренции, и наши партнеры это прекрасно понимают. Конечно, после массированной экономической атаки, предпринятой на Россию и ее оборонно-промышленный комплекс в 2022 году, ряд наших заказчиков был в замешательстве - такое случилось впервые в истории. Но мы достаточно оперативно при всесторонней поддержке президента страны, государственных органов власти и финансовых организаций отладили механизмы взаимодействия с партнерами", - сообщил он.

Михеев добавил, что в 2023 году компания вела военно-техническое сотрудничество с 30 государствами, что соответствует среднему показателю за последние 10 лет. "Более того, мы подписали контрактных документов на сумму свыше $12 млрд, в том числе и на новейшие образцы российской военной техники", - подчеркнул гендиректор "Рособоронэкспорта".

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.