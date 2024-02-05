Новый глава Центробанка Турции пообещал сохранить жесткую финансовую политику

Фатих Карахан заявил о намерении продолжить усилия по обеспечению дезинфляции с помощью "сильной и решительной команды" регулятора

СТАМБУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Новый глава Центробанка Турции Фатих Карахан заверил, что регулятор сохранит жесткую денежно-кредитную политику, которую проводила его предшественница Хафизе Гайе Эркан.

"Главной целью и приоритетом деятельности нашего банка является обеспечение финансовой стабильности. В этом направлении мы продолжаем усилия по обеспечению дезинфляции с помощью нашей сильной и решительной команды. Мы намерены сохранять необходимую жесткость денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не снизится до уровня, соответствующего нашей цели", - приводит высказывания Карахана газета деловых кругов Dünya.

Издание отмечает, что местные и зарубежные экономисты не ожидают в ближайшее время пересмотра экономической политики администрации президента Тайипа Эрдогана, которую она проводит с июня прошлого года.

Прежняя глава турецкого ЦБ Эркан 2 февраля подала в отставку, сообщив, что против нее организована "крупная кампания по дискредитации". На ее место 3 февраля был назначен замглавы ЦБ Карахан. Он получил степень магистра и доктора экономических наук в университете Пенсильвании в США, работал в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. В ЦБ Турции Карахан пришел в июле 2023 года по приглашению Эркан.

При прежнем главе турецкого ЦБ учетная банковская ставка была повышена с 8,5% в июне 2023 года до 45% в январе нынешнего в целях сдерживания инфляции и стабилизации экономики страны. В сентябре 2023 года власти Турции представили среднесрочную экономическую программу, которая предусматривает снижение в течение трех лет инфляции с 65% до 8,5%. В 2024 году целевой показатель инфляции в Турции определен ЦБ на уровне 33% .