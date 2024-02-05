На Чукотке финансовая поддержка традиционных отраслей в 2023 году выросла на 20%

По словам главы региона Владислава Кузнецова, также планируется повышение заработных плат жителям Чукотки, занятых в этих отраслях

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Уровень финансовой поддержки оленеводческих хозяйств и морзвербойных бригад на Чукотке в 2023 году в среднем вырос на 20%, что позволило улучшить материальное обеспечение оленеводов и охотников. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Владислав Кузнецов.

"По оленеводству общая сумма поддержки достигла 1 миллиарда 443 миллионов рублей - в прошедшем году увеличили ее на 21%. <...>. По морзверобойному промыслу в прошедшем году увеличили поддержку на 19,5%, до 427 миллионов рублей. Ранее улучшили обеспечение морских охотников лодками, в результате скорость доставки зверя с мест добычи увеличилась в несколько раз. Отсюда и результат: у нас выросло производство мясной продукции - до 843 тонн. При том, что самих морских млекопитающих добыто меньше", - написал глава региона.

Он добавил, что в планах региональных властей в 2024 году - увеличение поголовья оленей до 115 тыс. голов. Также планируется повышение заработных плат жителям Чукотки, занятых в традиционных отраслях.

Как сообщили ТАСС в окружном департаменте сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, в 2024 году в округе построят два новых цеха по переработке мяса морского зверя в селах Уэлен и Лаврентия на Чукотке, в которых основная часть населения занята морским зверобойным промыслом. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 50 млн рублей.

Чукотский автономный округ - единственный регион России, где разрешен аборигенный промысел китов для обеспечения личных нужд. Распределение мяса и жира этих морских млекопитающих разрешено только между жителями прибрежных поселков. Также в регионе активно ведется добыча мяса морского зверя - нерпы и лахтака.